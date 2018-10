Confesercenti, nasce la Casa per le Imprese nella nuova sede di Montesilvano

Nel Parco commerciale "Aquario" di corso Umberto, al civico 332, ha aperto la nuova Casa per le Imprese, un nucleo della Confesercenti dove potranno rivolgersi imprenditori, lavoratori e pensionati per essere supportati nell'apertura di pratiche finanziarie, burocratiche e amministrative. Gli uffici sono aperti dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il venerdì mattina.

Accesso al credito agevolato e a bandi pubblici e privati, richieste di leasing e la sottoscrizione a polizza "Estate Sicura" rivolta a balneatori, edicolanti, agenti di viaggio e ai gestori delle stazioni di servizio carburanti. Saranno attivi anche diversi corsi di formazione professionale e corsi antincendio, forme di convenzioni con aziende e verranno rilasciati gli attestati per poter lavorare nel settore alimentare.

Garantita anche una tutela associativa per le imprese, con particolare attenzione per le categorie dei giovani e delle donne. A disposizione degli utenti c'è anche un servizio Caf e patronato per rilasci di modelli Isee, dichiarazione dei redditi e servizi assistenziali e pensionistici. Nella Casa delle Imprese ha sede inoltre uno sportello assicurativo della UnipolSai e Di Martile.