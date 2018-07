Montesilvano: il Comune paga le spese delle famiglie per il trasporto disabili

Una buona notizia per quelle famiglie residenti che sono costrette ad affrontare costi e sacrifici economici per poter usufruire dei servizi erogati dai centri di riabilitazione. C'è tempo fino al 17 luglio per ottenere i rimborsi delle spese che i cittadini hanno sborsato in anticipo per consentire il trasporto delle persone diversamente abili nelle strutture riabilitative convenzionate.

I fondi a disposizione per l'anno 2018 sono ulteriormente incrementati, arrivando a raggiingere la somma di 17.300 euro. Già pronto l'iter per presentare tutta la documentazione richiesta relativa al primo semestre. I contributi saranno equamente distribuiti agli utenti che, per giustificate motivazioni, non possono usufruire del trasporto garantito dal Comune verso gli istituti della Fondazione Paolo VI e del centro Don Orione. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio DisAbili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 o chiamando lo 0854481364 e lo 0854481258.