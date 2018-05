Montesilvano: un bando per cercare sponsor da inserire nel cartellone estivo

Il premio musicale "Massimo Riva", la rassegna per giovani talenti "Montesilvano pop rock music fest", le serate dedicate ai cori folkloristici, gli spettacoli di cabaret, le feste per i bambini e le tante manifestazioni sportive. Sono questi i punti fermi del cartellone estivo che l'Amministrazione Comunale sta allestendo con molta oculatezza per far quadrare i conti senza rinunciare agli eventi prefissati. La soluzione adottata è l'apertura ai privati attraverso forme di sponsorizzazione.

Il Comune ricorre a questo strumento indirizzato alla cittadinanza attiva per affrontare le spese previste nel bilancio delle manifestazioni. L'avviso pubblico resta aperto fino al 30 giugno. Il contributo in termini economici verrà ripagato con l' inserimento del logo aziendale su tutti i manifesti che pubblicizzano la manifestazione e sulle brochure che saranno distribuite presso punti informativi turistici e uffici relazioni con il pubblico, la citazione in tutte le azioni rivolte alla stampa, l'intervento dello sponsor alla conferenza stampa precedente l’inizio dell’evento e a tutte le iniziative di promozione e pubblicizzazione della manifestazione e la citazione dello sponsor sulle pagine web istituzionali del Comune di Montesilvano.

I soggetti interessati possono far pervenire l'accettazione della proposta contrattuale mediante il modulo presente sul sito istituzionale. La proposta contrattuale potrà essere recapitata anche mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo@comunemontesilvano. legalmail.it. Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al all’ufficio turismo (tel. 085-4481228; E-mail: simona.petricca@comune. montesilvano.pe.it).