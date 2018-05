Montesilvano: i balneatori chiedono i parcheggi estivi lungo la Strada Parco

Parcheggi estivi sulla strada parco per i bagnanti anche a Montesilvano. La Sib/Confcommercio lancia un appello al sindaco Maragno per chiedere l'ordinanza che permetterà anche ai turisti e cittadini che si recano al mare a Montesilvano di poter lasciare l'auto sulla Strada Parco, come avviene anche a Pescara nei week end estivi e soprattutto la domenica.

Angelo D'Orazio, dello stabilimento "La Conchiglia Azzurra" di Montesilvano e vicepresidente dell'associazione di categoria, ha aggiunto:

Dello stesso parere Carlo Romano dello stabilimento "La Bussola":

“Come operatori balneari di Montesilvano stiamo facendo l’impossibile per offrire sempre più servizi alla clientela per incrementare il turismo ma abbiamo bisogno di parcheggi per far arrivare la gente al mare. Non capiamo perché il Sindaco di Montesilvano non si attivi con le stesse tempistiche e modalità adottate dalla vicina Pescara per una soluzione semplice ed efficace come quella di consentire il parcheggio sulla strada parco. Abbiamo la Bandiera Verde, offriamo servizi balneari all’altezza, basta davvero poco per rilanciare il turismo a Montesilvano”