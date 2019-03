Montesilvano, sì all'ampliamento del mercato rionale del sabato

Quello di via Ranalli è tra i più vivaci dei mercati rionali e a tal proposito il presidente della commissione Commercio, Carlandrea Falcone, intende attuare un'estensione dell'area dedicata ogni sabato alle bancarelle.

La proposta è di ampliare la vendita al dettaglio da Palazzo Baldoni fino a Corso Umberto, non appena termineranno i lavori su via Roma. In questo modo si creerebbe un'unica zona espositiva e commerciale in pieno centro.