Montesilvano, il Comune stanzia 33.700 euro per sistemare il verde pubblico

Verranno consegnati nel corso della prossima settimana i lavori per le potature di tutto il patrimonio arboreo di Montesilvano.

«Ieri - annuncia l’assessore al Verde Pubblico, Ernesto De Vincentiis - sono state completate le procedure per l’aggiudicazione definitiva degli interventi che verranno eseguiti dalla ditta Agros di Atri. Le potature riguarderanno le varie tipologie di alberi presenti sulla viabilità cittadina. Le opere saranno eseguite su tutto il territorio comunale, tra la parte collinare e quella bassa della città, e verranno completate entro i primi giorni del mese di maggio».

Affidati anche gli interventi di messa in sicurezza delle palme della riviera. Le opere sono state distinte in due lotti: il primo dal confine nord della riviera, il secondo dai Grandi Alberghi per incontrarsi a metà del lungomare.

Il lavoro, per un importo complessivo di circa 33.700 euro, verrà eseguito dalle ditte Il Melograno e Nl Group, ciascuno responsabile di un lotto.