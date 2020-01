Anche il Montepulciano d'Abruzzo a rischio per i dazi Usa: l'allarme di Coldiretti

Scongiurare i dazi sul vino, soprattutto sul Montepulciano D'Abruzzo, per evitare ripercussioni anche importanti sull'export del settore vinicolo abruzzese. La Coldiretti lancia l'allarme sottolineando l'importanza delle vendite negli Usa del vino rosso italiano ed abruzzese che ha fatto registrare numeri da record nell'ultimo anno, che negli Stati Uniti registra negli ultimi anni una media di circa 25milioni di euro di fatturato.

Secondo Coldiretti, i dazi commerciali vanno evitati in qualsiasi modo, riaprendo il dialogo per evitare scenari preoccupanti non solo dal punto di vista economico, ma anche delle relazioni fra Paesi.