Ministero dell’Istruzione, doccia fredda per l'Abruzzo: "Tagliati 201 posti dal personale docente"

Dal Ministero dell’Istruzione arriva una doccia fredda per l'Abruzzo: stando, infatti, a ciò che denuncia la Cisl Scuola Abruzzo Molise, saranno tagliati 201 posti dall'organico del personale docente.

"Il taglio ipotizzato - denuncia il sindacato - non tiene in alcun conto della situazione abruzzese. Innanzitutto non rispetta un criterio di proporzionalità. Non si tiene in alcun conto della particolare situazione orografica della nostra regione e della distribuzione della popolazione. Non si tiene in alcun conto della situazione disastrosa dell’edilizia scolastica, degli effetti dei terremoti, dei ritardi nella ricostruzione delle scuole, dei limiti strutturali delle scuole esistenti".