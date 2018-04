Miglior Antifurto Casa 2018 secondo GuidaAcquisti.net

Come scegliere un antifurto domestico?

In commercio sono disponibili diverse tipologie di antifurto domestico, ma come scegliere il modello più adatto alla nostra abitazione? Vediamo insieme le principali tipologie.

L'antifurto cablato è un sistema complesso che necessita di lavori edili per l'installazione ed è consigliato in fase di ristrutturazione o di costruzione dell'edificio. In generale consente di integrare differenti tipi di rilevatori e di utilizzare anche sensori e attuatori senza fili nel caso delle versioni ibride. Utilizzando cavi elettrici non ha problemi di interferenze e in generale ha costi di manutenzione e di gestione contenuti . Insieme a una buona porta blindata questo prodotto garantisce la massima sicurezza possibile perché non è manipolabile attraverso dispositivi elettronici.

Gli antifurti wireless, cioè senza fili, sono indicati se non vogliamo avere a che fare con spese per bucare muri e far passare cavi. Semplici da installare, presentano un grado di sicurezza di poco inferiore ai sistemi cablati, raggiungono anche eventuali aree non cablabili e spesso hanno un prezzo più basso dei primi.

Secondo la rivista di antifurti GuidaAcquisti.net, altro vantaggio degli antifurti Wireless è la possibilità di connessione veloce di altri rilevatori, sensori e attuatori, e, in caso di trasloco, possono essere re-installati in breve tempo.

In generale i sistemi antifurto sono dotati di una serie di sensori, ad esempio per rilevare la presenza di ladri all’esterno dell’abitazione possiamo ricorrere a sensori di movimento installando delle barriere a raggi infrarossi, a microonde e ad entrambe le tecnologie.

Secondo Andrea Pilotti, digital marketing strategist ed esperto di tecnologia: “Come rilevatori da interno possiamo optare per soluzioni a muro o da incasso con tecnologia ad infrarossi mentre per porte e finestre sono molto utili i sensori magnetici a tecnologia reed. Inoltre possiamo anche optare per sensori di rottura, perimetrali e d'urto.“

Riguardo le centraline, la testa dell’antifurto domestico, occorre valutare che abbiano il collegamento GSM e il collegamento alla linea fissa, oppure essere direttamente connesse tramite wi-fi al router di casa. Tutte le opzioni sono utili a consentire l’invio del segnale d’emergenza a forze dell’ordine o al proprietario.

Secondo GuidaAcquisti.net esistono molti kit da installare da soli, semplici ed economici possono essere una buona risposta per la sicurezza in ambienti piccoli facili da controllare con pochissimi sensori. Per gli altri casi invece è meglio far effettuare l'installazione da tecnici specializzati che possono garantirci il corretto funzionamento del sistema di allarme e anche la relativa assistenza.

