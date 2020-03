Micro imprese, Odoardi: "Riparametrare le tasse per aiutare la ripresa"

Micro imprese, per la Cna di Pescara i Comuni avranno un ruolo decisivo nell'aiutare la ripresa quando l'emergenza sarà terminata. E questo sarà possibile anche facendo pagare meno tasse in riferimento all'attuale periodo, in cui molti esercenti non stanno lavorando o non stanno usufruendo di alcuni servizi. Ecco ciò che afferma il presidente Cristian Odoardi:

«Terminata l’emergenza sanitaria, che ci auguriamo duri il meno possibile, occorrerà riparametrare tutto il sistema di tassazione locale, e soprattutto lanciare una sorta di piccolo “Piano Marshall” per favorire le micro imprese al limite del collasso. E in ambedue queste ipotesi crediamo debbano avere un ruolo-chiave gli enti locali».

Quindi, a crisi finita, i Comuni dovrebbero «attuare una massiccia serie di piccoli investimenti, assegnandone la realizzazione a imprese locali, nel rispetto del codice degli appalti, che per lavori sino alla soglia di 350mila euro possono essere gestiti con meno vincoli. In questo modo si ridarebbe loro linfa per ripartire » .

Odoardi poi conclude:

« Apprezziamo il gesto di quelle amministrazioni che hanno sospeso il versamento ormai prossimi dei tributi e delle tasse locali. Ma, nel momento in cui i contribuenti dovranno tornare a pagare, quelle tasse e quei tributi dovrebbero essere riparametrati. Non è infatti possibile che gli esercenti di attività che hanno abbassato la saracinesca debbano pagare anche per il periodo di chiusura un servizio di cui non hanno usufruito » .