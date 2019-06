Mercatone Uno, Intesa Sanpaolo sospende mutui e prestiti per i dipendenti

Sospensione delle rate dei mutui e prestiti per i dipendenti della Mercatone Uno, dopo il fallimento che ha imposto la chiusura di tutti i punti vendita, compreso quello di Sambuceto. Intesa Sanpaolo ha annunciato la disponibilità ad accogliere la richeista arrivata dai dipendenti e dai sindacasti, aggiungendo che la domanda dovrà essere presentata nella filiale di competenza. Il periodo massimo di sospensione è di 12 mesi.

Intanto il capogruppo alla Regione del M5S Marcozzi ha espresso solidarietà ai lavoratori annunciando che il vicepremier Di Maio presenterà un emendamento a nome del Ministero per il Decreto Crescita dove inserire anche un fondo per tutelare i lavoratori della Mercatone Uno, mentre l'assessore regionale Febbo ha chiesto la revoca del provvedimento di fallimento per permettere ai punti vendita di riaprire e ripartire con l'attività lavorativa.

