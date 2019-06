Mercatone Uno, sbloccati i fondi per i Tfr dei dipendenti

Arriva una prima buona notizia per i dipendenti dei negozi Mercatone Uno, rimasti senza lavoro anche in Abruzzo dopo la dichiarazione di fallimento del tribunale. L'assessore Febbo infatti ha fatto sapere che l'Inps ha sbloccato i fondi necessari a pagare i Tfr.

Una risposta concreta, sottolinea l'assessore regionale, per le famiglie ed i dipendenti coinvolti nel fallimento e presto l'Inps si impegnerà ad esaminare anche altre problematiche relative alla contribuzione pensionistica:

Pur restando l’emergenza reddito per i dipendenti che formalmente, al di la del fallimento, sono da considerarsi ancora tali si apre qualche spiraglio positivo. Ovviamente con gli altri assessori regionali, ed in modo particolare con l'assessore Palma Costi della Regione Emilia Romagna, siamo costantemente informati e aggiornati dal Mise per capire quale sia la prossima mossa da compiere rispetto al fallimento che ha coinvolto Mercatone Uno