Il mercato del lunedì di via Pepe sarà aperto nel giorno dell'Epifania

Il mercato rionale del lunedì di via Pepe a Pescara sarà regolarmente aperto anche nel giorno dell'Epifania.

I venditori ambulanti saranno infatti regolarmente al loro posto lunedì 6 gennaio nello spazio nei pressi dello stadio Adriatico-Cornacchia.

L'orario di apertura sarà quello solito che va dalle ore 7 alle 14 con la ricca offerta di mercanzie di ogni genere, dai generi alimentari all’abbigliamento, dai prodotti della terra a quelli del manifatturiero.

Gli operatori di settore hanno scelto di non mancare all’appuntamento con i pescaresi e con gli acquirenti provenienti dalle zone limitrofe anche in un giorno festivo, dando così un ulteriore tocco di colore all’area e alle atmosfere dell’ultimo “rosso” in calendario delle ricorrenze natalizie.