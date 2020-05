Anche il mercato rionale di Pescara Colli si prepara a riaprire

Dopo il mercato rionale dello stadio riaperto ieri e quello della strada parco che riaprirà domani, venerdì 15 maggio potrebbe ripartire anche quello di Pescara Colli.

Operativi saranno 43 bancarelle e furgoni del settore alimentari e florovivaistico.

E proprio nella giornata odierna è stato eseguito un sopralluogo con il comandante della polizia municipale, Danilo Palestini, come fa sapere il consigliere comunale di Forza Italia, Alessio Di Pasquale.

Lo scopo del sopralluogo è stato quello di studiare una nuova possibile disposizione temporanea degli autobanconi, al fine di garantire, soprattutto nelle prime settimane della Fase 2 dell’emergenza Covid-19, la sicurezza e la protezione dei commercianti e degli utenti da qualunque possibile forma di contagio e trasmissione del virus. Adesso le prime ipotesi avanzate per la nuova disposizione, con l’assessore delegato Alfredo Cremonese, saranno portate a un tavolo di confronto e concertazione con gli ambulanti al fine di giungere a una soluzione condivisa e concordata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come già avvenuto per il mercato rionale del lunedì di viale Pepe, la possibile riorganizzazione degli spazi a disposizione degli ambulanti avrà come obiettivo quello di assicurare spazi adeguati a consentire il giusto e necessario distanziamento sociale tra una bancarella e l’altra e quindi tra i clienti stessi. Una distanza che si traduce nell’allestimento, da parte di ciascun ambulante, di un corridoio di almeno 2,5 metri di larghezza in cui far scorrere la clientela e di uno spazio profondo almeno 3 metri prima di arrivare dinanzi all’operatore per l’acquisto, senza dimenticare che ogni ambulante dovrà anche dotarsi di mascherine e guanti e gel igienizzanti, da poter distribuire, guanti e gel, anche tra i propri clienti che ne risultassero sprovvisti.