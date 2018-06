Mercato ittico e mercato coperto: bando per nuovi posti per i commercianti di pesce

L'amministrazione comunale, con l'assessore Cuzzi, ha annunciato la pubblicazione di due bandi per l'assegnazione di postazioni e box nel mercato coperto di via dei Bastioni e nel mercato ittico al minuto. In entrambi i casi si tratta di posti destinati a venditori e commercianti di pesce fresco.

Per il mercato coperto di via dei Bastioni, è disponibile una sola postazione.Le domande dovranno arrivare entro le 13 del 16 luglio, o consegnate a mano al Protocollo Generale del Comune di Pescara, gli orari di accettazione dell’ufficio sono 9/13 dal lunedì al venerdì e martedì e giovedì anche 15/17, o spedita con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Pescara – Settore Affari Generali – Servizio Mercati con la dicitura “Concessione posteggio del Mercato Coperto di via dei Bastioni – Attività di commercio alimentare – Prodotti Ittici freschi” Il modulo è scaricabile anche dal sito web del Comune.

Per il mercato ittico al minuto, sono sette le postazioni a disposizione. Il plico dovrà essere consegnato a mano al Protocollo Generale del Comune di Pescara entro le 13 del 9 luglio, cgli orari di accettazione dell’ufficio sono 9/13 dal lunedì al venerdì e martedì e giovedì anche 15/17, o spedito con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Pescara – Settore Affari Generali – Servizio Mercati con la dicitura “Concessione posteggio del Mercato Coperto Ittico al Minuto in via R. Paolucci – Attività di commercio alimentare Prodotti ittici freschi”. Anche in questo caso il modulo è scaricabile dal sito web del Comune.