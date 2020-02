Mercato ittico di Pescara chiuso dai Nas, Confcommercio: "Al lavoro per riaprire la struttura"

Il mercato ittico di Pescara è stato chiuso da ieri pomeriggio, venerdì 14 febbraio, dopo l'ispezione dei carabinieri del Nas che hanno riscontrato carenze strutturali e problemi igienico-sanitari.

Ma come fa sapere Riccardo Padovano di Confcommercio si sta già lavorando per riaprire la struttura.

Secondo Padovano la chiusura del mercato ittico rimette in discussione il progetto delle strutture mercatali e si dovrebbe tornare anche a puntare sul progetto miglio zero.

Questo quanto spiega il vice presidente di Confcommercio Pescara:

«Quello che è accaduto con la chiusura del mercato ittico rimette in discussione il progetto delle strutture mercatali. Per quanto riguarda il mercato ittico parliamo di un problema scoppiato nelle ultime ore, ma che probabilmente andava affrontato prima, anche se va dato atto, al sindaco di Pescara di aver trovato in dodici ore un modo per poter commerciare e vendere il pesce sbarcato nella mattinata di venerdì perché la chiusura è arrivata, al di là di quelle che erano le condizioni dei locali, in maniera improvvisa. Una volta scattata la chiusura ci siamo messi al lavoro già dalle 18 anche con il sottoscritto e con i funzionari e tecnico comunale per trovare comunque una soluzione tampone, e dare così la possibilità ai sei rivenditori di poter continuare a lavorare e svolgere l'attività commerciale con la delocalizzazione nel mercato ittico all'ingrosso. E già questa mattina, monitorando la situazione abbiamo potuto vedere che i commercianti di pesce erano regolarmente al lavoro con molti cittadini e consumatori a fare acquisti. Si sono così limitati danni e disagi al minimo e questo perché il sabato mattina è il classico giorno di mercato quando i consumatori si recano al mercato ittico al minuto per fare gli acquisti di fine settimana, così come i gestori dei locali e delle attività commerciali».