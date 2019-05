Iniziate le vendite all'esterno del mercato coperto di via dei Bastioni [FOTO]

Come annunciato sono riprese questa mattina, giovedì 30 maggio, dopo 8 giorni di stop forzato le vendite al mercato coperto di via dei Bastioni di Porta Nuova a Pescara.

Gli operatori della struttura comunale hanno potuto riprendere la loro attività all'esterno del mercato con i gazebo che sono stati allestiti.

È bene ricordare che la chiusura del mercato coperto è stata decisa dalla Asl dopo i controlli eseguiti la settimana scorsa da parte dei carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione).

I militari, dopo aver eseguito una serie di controlli sui venditori in merito anche a provenienza e tracciabilità dei prodotti, hanno spostato la loro attenzione sulle condizioni della struttura nella quale erano in corso lavori di ristrutturazione. I Nas hanno così riscontrato carenze igienico-sanitarie anche connesse alla scarsa pulizia dell'edificio. Mentre a nessuno dei venditori è stato impedito di proseguire nelle vendite per irregolarità rilevate.

Gli operatori sono, al momento, soddisfatti di poter proseguire la loro attività ma auspicano che nel giro di pochi giorni possano essere portati a termine gli interventi in corso nel mercato coperto.