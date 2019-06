Confcommercio Pescara: "Riaprire entro una settimana il mercato coperto di via dei Bastioni"

Riaprire entro una settimana il mercato coperto di via dei Bastioni nella zona di Porta Nuova a Pescara.

È quello che chiede Confcommercio Pescara con una lettera indirizzata al nuovo sindaco Carlo Masci.

L'associazione di categoria sottolinea come «occorre fare tutto il possibile per consentire entro una settimana il rientro degli operatori all'interno della struttura mercatale».

Questo quanto dichiara il presidente della Confcommercio di Pescara, Franco Danelli, dopo un incontro avuto con una delegazione di operatori che hanno sottolineato la loro esasperazione per la situazione che stanno vivendo e la difficoltà di proseguire le vendite nelle strutture provvisorie montate esternamente al mercato in particolare dopo l’arrivo del caldo estivo:

«Riteniamo che una volta completata la tinteggiatura delle pareti e ottenuti i necessari pareri a livello igienico sarebbe possibile far rientrare gli operatori per poi completare gli ulteriori interventi di rifinitura, alcuni relativi all’impianto elettrico, nelle ore di chiusura del mercato. Gli operatori non possono più attendere in quanto sono ormai due settimane che sono impossibilitati a svolgere la loro attività consueta accumulando un notevole danno economico. Tra l’altro ricordiamo che il mercato di via dei Bastioni è un simbolo di Porta Nuova e costituisce un autentico volano per tutto il comparto commerciale circostante che si alimenta del movimento di persone attratto dal mercato stesso. Siamo certi che il nuovo sindaco Carlo Masci si adopererà da subito con i dirigenti comunali che stanno seguendo la vicenda per individuare le soluzioni idonee a consentire la riapertura del Mercato entro una settimana. Sarebbe un bel biglietto da visita per presentarsi alla città restituendo operatività ad una struttura storica che è patrimonio non solo dei commercianti e cittadini della zona ma di tutti i pescaresi».