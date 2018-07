Mercato delle auto usate in Abruzzo, Pescara è la provincia “più cara”

Dopo aver archiviato il 2017 con una crescita del +7,5%, il mercato delle auto usate in Abruzzo continua a lanciare segnali positivi, con un ulteriore incremento dei passaggi di proprietà nel I semestre del +6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato nella regione è pari a € 10.850 - un dato inferiore alla media nazionale - mentre l’età media delle auto in vendita è di 8,4 anni.

Cosa ricercano gli acquirenti in Abruzzo? Al primo posto c’è sempre il diesel, ma aumenta l’attenzione per le auto “green” usate ibride ed elettriche (+25% delle richieste), seppur rappresentino ancora una quota limitata. Tra le auto più richieste vince su tutte la Volkswagen Golf, mentre tra le green ibride ed elettriche spicca la BMW i3.

Questo il quadro che emerge dall’Osservatorio di AutoScout24, il portale di annunci auto e moto, leader in Europa, sul mercato delle auto usate in Abruzzo nel I semestre 2018.

Auto usate, in Abruzzo aumentano i passaggi di proprietà

Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, nel I semestre 2018, rispetto allo stesso periodo del 2017, i passaggi di proprietà in Abruzzo sono infatti aumentati del +6%, raggiungendo 33.286 atti. Un dato che posiziona la regione al 14° posto in Italia, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne, con 300,7 passaggi netti ogni 10mila abitanti passa al 15° posto.

I passaggi di proprietà aumentano in tutte le province e al primo posto per numerosità troviamo Chieti con 9.883 (+7,1%), seguita da Teramo con 8.030 (+4,9%), L’Aquila con 7.736 (+ 5,4%) e Pescara con 7.636 (+6,3%). Ma rispetto alla popolazione residente maggiorenne la situazione è ben diversa: al vertice troviamo Teramo con 310,1 passaggi ogni 10.000 abitanti, seguita da L’Aquila (303,4), Chieti (302,5) e, fanalino di coda, Pescara (286,8).

Cosa accade sul fronte dei prezzi delle auto in offerta sul mercato in Abruzzo?

Nel I semestre 2018 il prezzo medio di vendita si attesta a circa € 10.850, un dato inferiore alla media nazionale pari a €12.210. Per acquistare una vettura, tra le province “più care” troviamo ai primi posti Pescara con un prezzo medio di € 11.815, e Chieti con € 10.915. Seguono Teramo con € 10.795 e la “più economica” L’Aquila con € 9.865.

Cosa cercano gli acquirenti in Abruzzo?

Il diesel, nonostante il peso delle limitazioni e delle “campagne” contro, resta l’alimentazione preferita, mentre tra i modelli Volkswagen Golf è in assoluto il più richiesto. Inoltre, seppure rappresentino ancora una quota minoritaria, aumenta l’attenzione nei confronti di vetture usate ecologiche e orientate ai bassi consumi, con una crescita delle richieste del +25%. Questo nonostante il prezzo medio per le vetture ibride ed elettriche usate in vendita a livello nazionale sia aumentato del +7,3%, raggiungendo € 21mila. Per quanto riguarda i modelli “green” più ricercati in regione, al primo posto troviamo la BMW i3.

Qual è l’età media delle vetture proposte nella regione nel I sem. 2018? E’ di 8,4 anni (nel I sem. del 2017 era 7,3), un dato superiore rispetto alla media nazionale (7,5 anni) a conferma che sono tanti i consumatori che pianificano la sostituzione della propria vettura per necessità più che per “sfizio” e voglia di cambiare.