Dal Masterplan in arrivo 18 milioni di euro per l'Aeroporto d'Abruzzo

Allungamento della pista di volo, costruzione del tunnel pedonale dalla stazione ferroviaria allo scalo e miglioramento della viabilità interna all'aereostazione. Sono i principali interventi programmati, e presto appaltati, con cui la Regione Abruzzo punta a modernizzare l'aeroporto d'Abruzzo, per un importo complessivo di 18 milioni e 350mila euro, finanziati dal Masterplan.

"Sono investimenti attesi da diversi anni - ha detto il presidente Luciano D'Alfonso - Sono interventi che, con questa legislatura regionale, hanno trovato la copertura finanziaria, la progettualità e ora potranno essere appaltati dalla società Saga. Le novità non terminano qui: abbiamo raggiunto un accordo con il Comune di San Giovanni Teatino e la società RFI, che gestisce le infrastrutture ferroviarie, per la realizzazione della nuova stazione della città, e con lo stesso intervento metteremo in sicurezza i sottopassi del territorio comunale: l'importo dell'intervento è di 2 milioni 650 mila euro".

I lavori previsti per l'allungamento della pista saranno appaltati entro il prossimo mese di agosto. Lunedì 30 aprile alle ore 7 è in programma, infine, l'assemblea dei soci di Saga Spa, la società che gestisce l'aeroporto di Pescara, per la nomina del nuovo presidente, dopo le dimissioni di Nicola Mattoscio, e il rinnovo di alcuni consiglieri di amministrazione.

"Il nuovo presidente di Saga - ha annunciato D'Alfonso - sarà una personalità che si è occupata a livello nazionale di turismo".

La Regione ha nominato, poi, nel Cda di Saga, l'ingegnere Evelina D'Avolio, dipendente regionale, esperta in ingegneria di sistemi di trasporto.