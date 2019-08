Un master per diventare manager nel settore dell'e commerce & digital marketing

L’impatto del mondo digitale sul business sta portando a profondi e rapidi cambiamenti nelle dinamiche di consumo. Di conseguenza, le aziende che intendano elevare il proprio valore competitivo, hanno una forte necessità di integrare il Marketing tradizionale con le nuove strategie legate al digitale per rispondere al meglio alle necessità dei consumatori.

Il master in E-commerce & Digital Marketing, in formula weekend, ha l’obiettivo di formare manager e Professionisti in grado di pianificare ed attuare nuove strategie di marketing in chiave digitale, attraverso un approccio innovativo centrato sul cliente e sui nuovi comportamenti d’acquisto.

Il programma didattico tratta in maniera strutturata tematiche quali E-commerce, Seo, Big Data, Media Planning, Web Reputation, Social Analytics, senza tralasciare le fondamenta del Marketing Management Strategico.

Attraverso un programma didattico innovativo e ad alto contenuto professionalizzante, il Master tratta in maniera strutturata le tematiche tecniche del settore, senza tuttavia tralasciare le fondamenta del Marketing Strategico.

I PLUS PLACEMENT

Al termine del Master è garantito a tutti i partecipanti che ne avranno fatto richiesta, uno stage/tirocinio retribuito o, in alternativa, un contratto di collaborazione presso Aziende, Web Agency, Società di Consulenza in ambito Marketing, Comunicazione, Seo, Sem On-line Advertising, Social Media Planning

PROJECT WORK AZIENDALE

Consiste nella realizzazione di piano di marketing online, elemento chiave del programma, dal momento che aiuta il partecipante a mettere in pratica le abilità e le competenze acquisite nel corso delle sessioni d’aula

INCONTRI CON OPINION LEADER

Nelle nostre aule intervengono i migliori manager e professionisti del settore. Questi sono in grado di fornire testimonianze di altissimo livello, rispondendo ai quesiti dei nostri Allievi e orientandoli verso una carriera di successo

CAREER COACHING

Ciascun allievo verrà sostenuto attraverso un percorso personalizzato di career coaching, finalizzato a favorire l’inserimento in azienda dei giovani alla prima esperienza di lavoro, ma anche a perseguire il salto di carriera dei profili cha hanno già maturato una pregressa esperienza. Per info: info@rbamaster.com.