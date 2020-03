La marineria di Pescara vuole tornare in mare: "Facciamo ripartire la filiera del pesce fresco locale"

La marineria di Pescara vuole tornare operativa in mare. Lo ha fatto sapere Francesco Scordella, presidente dell'associazione armatori Pescara lanciando un appello alle istituzioni per poter tornare a lavorare dopo due settimane di stop dovuto al crollo delle vendite, peggiorato dalla chiusura di ristoranti, mercati e locali pubblici.

L'obiettivo è quello di far ripartire il settore in attesa dell'approfondimento del decreto del Governo per il comparto agricoltura e pesca:

"È un momento durissimo per tutti a livello umano, ma per quanto ci riguarda, il settore della pesca sta attraversando un periodo particolare perché siamo fermi da giorni e vorremmo provare ad uscire in mare almeno uno, due giorni a settimana, per poter far ripartire la filiera che riguarda almeno le pescherie con prodotto locale. Una decisione, ovviamente, da condividere con tutti i soggetti e gli attori interessati"

Scordella chiede anche a Regione, Asl di poter avere a disposizione mascherine e dispositivi sanitari per lavorare in sicurezza considerando che sulle barche è impossibile mantenere sempre la distanza di sicurezza:

Vorremmo ripartire per fare la nostra parte e garantire l'approvvigionamento di pesce ai cittadini abruzzesi Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.