Mareggiata: danni per milioni di euro, Confesercenti: "Imprese in ginocchio"

Giuseppe Susi, presidente regionale di Confesercenti, denuncia gravissimi danni causati dalla mareggiata che ha colpito nelle ultime ore la costa abruzzese e pescarese. Danni per milioni di euro ed imprese in ginocchio per la violenza delle onde e l'avanzamento del mare che rischiano seriamente di lasciare un danno incolmabile per i balneatori, specie se non avranno forme di sostegno economico in breve tempo:

È sempre più difficile investire anche un euro sulle strutture turistiche di fronte ad una precarietà sempre più grave delle nostre spiagge. Alla Regione chiediamo ora due cose: un intervento straordinario a sostegno delle imprese danneggiate, ed un piano di investimenti a difesa delle nostre spiagge e delle migliaia di posti di lavoro che rappresentano. Non ci si può riempire la bocca della parola turismo e lasciare la principale destinazione turistica della regione, cioè la spiaggia, senza alcuna difesa di fronte alle mareggiate. Il tempo è scaduto

Le dichiarazioni della Fiba seguono quelle del Sib Confcommercio con il presidente Padovano che aveva usato gli stessi toni duri sottolineando come l'immobilismo delle istituzioni ed i tempi infiniti della burocrazia abbiano prolungato una situazione d'emergenza inaccettabile ed ormai ingestibile.