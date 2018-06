Al mare con i treni regionali: anche per quest'estate sconti su alberghi ed ombrelloni

Torna per il terzo anno consecutivo l'interessante iniziativa di Confcommercio Federalberghi e Trenitalia Abruzzo, che prevede sconti ed agevolazioni per i bagnanti che raggiungeranno le spiagge regionali con i treni. Sono previsti sconti del 50% per l'affitto giornaliero di un ombrellone con lettino e sdraio, il rimborso del biglietto del treno fino a 25 euro per chi soggiornerà negli alberghi convenzionati.

Le spiagge interessate sono quelle di Pescara e Montesilvano e la promozione andrà avanti fino al 10 settembre. Soddisfatto il presidente di Confcommercio Pescara Danelli:.

“Crediamo molto in iniziative di questo tipo che concretizzano sinergie virtuose a tutto vantaggio dello sviluppo del turismo che rappresenta la vera ricchezza del nostro territorio. Ci auguriamo che soprattutto dall’entroterra e dalle regioni limitrofe vengano colte le opportunità legate a questo accordo per poter passare qualche bella giornata al mare con una spesa davvero

limitata grazie ai notevoli sconti applicati sulle tariffe alberghiere e di spiaggia”

ALBERGHI:

HOTEL PLAZA – PIAZZA SACRO CUORE - PESCARA

HOTEL ADRIATICO – VIA MARESCA 10 - MONTESILVANO

HOTEL ANTAGOS – VIA LAGO TRASIMENO 8 - MONTESILVANO

HOTEL D’ATRI – VIA CALABRIA 14/1 - MONTESILVANO

GRAND HOTEL MONTESILVANO – PIAZZA KENNEDY 28 - MONTESILVANO

HOTEL LA NINFEA – MONTESILVANO

HOTEL LE NAZIONI – VIA BRADANO 6 - MONTESILVANO

HOTEL PRESTIGE – VIA MARINELLI 102 - MONTESILVANO

HOTEL PROMENADE – VIA ALDO MORO 63 - MONTESILVANO

HOTEL SOLE – VIA TRENTINO 4 - MONTESILVANO

STABILIMENTI BALNEARI:

BAIA PAPAIA – VIALE RIVIERA 118 – PESCARA

BELVEDERE – VIALE RIVIERA 52 - PESCARA

ISTRIA – VIALE RIVIERA 56 – PESCARA

L’ADRIATICA – LUNGOMARE MATTEOTTI 104 - PESCARA

LA CAPPONCINA – VIALE RIVIERA 92 – PESCARA

LA TRAMONTANA – LUNGOMARE MATTEOTTI 80 - PESCARA

MILA – LUNGOMARE PAPA GIOVANNI 75 - PESCARA

ONDA MARINA – VIALE RIVIERA 60 - PESCARA

ORSA MAGGIORE – VIALE RIVIERA 104 – PESCARA

SAN MARCO – VIALE RIVIERA 120 – PESCARA

BAGNI BRUNO – VIA ALDO MORO 104 – MONTESILVANO

LA BUSSOLA – VIA ALDO MORO 98 - MONTESILVANO

LA CONCHIGLIA AZZURRA – VIA ALDO MORO 92 - MONTESILVANO

VOGLIA DI MARE – VIA ALDO MORO - MONTESILVANO

BAIA DELLE SIRENE – VIA SALINE 3 - FRANCAVILLA

EL PARESO – VIA TRIGNO 1 - FRANCAVILLA