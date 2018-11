Anche Alessandrini protesta contro lo spostamento del terminal bus

Anche il sindaco Marco Alessandrini ha partecipato alla manifestazione che si è tenuta stamane a Roma per protestare contro la decisione dell'amministrazione Raggi di spostare il terminal dei bus interregionali da Tiburtina ad Anagnina.

"Una decisione - ha detto il primo cittadino - che penalizza l'Abruzzo e i tantissimi pendolari della tratta. Un no che è risuonato forte e chiaro per il sindaco Raggi e il ministro Toninelli, con la richiesta di impegnarsi a trovare altre soluzioni praticabili, diverse da questa".

Tra i numerosi politici presenti c'era anche il vice governatore Giovanni Lolli. Intanto Sandro Del Fattore, Leo Malandra e Michele Lombardo, segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, hanno diramato una nota congiunta in cui appoggiano la mobilitazione odierna.

"Un provvedimento che, se attuato, andrebbe ancora una volta a penalizzare pesantemente i cittadini abruzzesi - affermano i sindacalisti - e, nello specifico, coloro che intendono o debbano necessariamente avvalersi della mobilità collettiva per trasferimenti verso la capitale, imputabili a motivi di studio, di lavoro o per esigenze sanitarie. Si andrà inevitabilmente a peggiorare le condizioni di migliaia di pendolari che stanno già pagando un prezzo salato in materia di penalizzazioni per l'incuria e la miopia anche della politica abruzzese".

In questo "desolante contesto" nel quale ai pendolari abruzzesi "non vengono fornite alternative di mobilità", Cgil, Cisl e Uil reputano "davvero intollerabile" che si possa "decidere addirittura di peggiorare le condizioni della sola modalità che ad oggi consente agli abruzzesi di raggiungere la Capitale in tempi accettabili", visto che la ferrovia Pescara-Roma non viene ritenuta concorrenziale in termini di trasporto pubblico.