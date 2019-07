Maltempo, la Cna: "Sì alla richiesta di stato di calamità, serve sostegno alle imprese"

Sostenere la richiesta dello stato di emergenza, e dei relativi risarcimenti, avanzata dal presidente della Regione Marsilio al Governo, e dare il massimo appoggio alle imprese ed attività messe in ginocchio dall'emergenza maltempo. La Cna Abruzzo, con il presidente regionale Saraceni, si schiera al fianco degli imprenditori colpiti duramente dagli eventi del 10 luglio, soprattutto lungo la costa dove gli stabilimenti balneari e le strutture turistiche hanno subito danni gravissimi.

Si tratta adesso di offrire assistenza, come noi stiamo facendo con i nostri associati, alle attività colpite ma anche di rivendicare con forza, assieme alle istituzioni locali ed alle altre forze sociali abruzzesi, il diritto a un risarcimento per chi ha patito danni alle proprie attività o alle proprie attrezzature, a chi ha perduto irreparabilmente scorte e dotazioni. Questo in ragione del fatto che esistono precedenti in tal senso, ma anche perché la prima impressione che si ricava dalle vicende di questi giorni è che molte amministrazioni comunali siano parse impreparate a fronteggiare l’emergenza. E che molti dei danni patiti siano riferibili alle conseguenza di mancate manutenzioni ordinarie di reti, scarichi e sistemi fognari

Ricordiamo che sulla questione maltempo anche la Confesercenti e la Confcommercio erano intervenute per sottolineare la gravità e l'eccezionalità dell'ondata del 10 luglio, chiedendo alle istituzioni risposte rapide per gli indennizzi agli imprenditori, evitando situazioni come quelle del 2017 in cui gli indennizzi furono pagati a distanza di due anni.