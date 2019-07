Lavori sul lungomare sud, prorogata l'ordinanza per il divieto di transito e di sosta

L'ordinanza per il divieto di transito e di sosta sulla corsia monti-mare di via De Titta nel tratto all'incrocio con il lungomare è stata prorogata fino al prossimo 7 luglio o comunque fino alla fine dei lavori.

In particolare i divieti saranno in vigore nel tratto di via De Titta compreso tra il civico 26 e l’incrocio con via Papa Giovanni XXIII, per realizzazione area servizi/stoccaggio materiali.

!Questo, inoltre quanto prevede l'ordinanza: