Lungomare sud chiuso per lavori tra piazza Le Laudi e via De Titta

Il lungomare sud di Pescara resterà chiuso al traffico per consentire l'avanzamento del cantiere che si sta occupando dei lavori di riqualificazione della riviera.

Il tratto nel quale non sarà consentito il transito dei veicoli è quello compreso tra piazza Le Laudi e via Cesare De Titta.

In questo tratto di riviera sarà in vigore il diivieto di transito da domani, martedì 19 marzo, al prossimo 30 aprile.

Il motivo è relativo all'avanzamento del cantiere del secondo lotto di riqualificazione del lungomare di Pescara Porta Nuova. Per le auto provenienti da viale Primo Vere direzione obbligata su via Luisa D’Annunzio.

«Mentre prosegue la costruzione della piazza e del giardino retrodunale antistanti i teatri D’Annunzio e Flaiano», fanno sapere dal Comune, «prende sempre più forma e terreno la nuova riviera sud, completamente riqualificata, che avrà presto il lato mare ampliato e più sostenibile fino a piazza Le Laudi. Sul tratto che resterà chiuso sono infatti già stati compiuti i lavori di sbancamento per realizzare il marciapiede lato monte e spostare verso l’interno la carreggiata stradale, riallineando così il marciapiede rivierasco al tratto precedente. Compiuti anche i relativi spostamenti dei sottoservizi, tanto che la ditta potrà ora occuparsi del completamento della sede stradale e del rifacimento dell’altro lato del marciapiede lato mare che, come detto, diverrà più ampio, con la pista ciclabile e verde, da qui l’esigenza di chiudere per snellire i tempi dell’intervento che sarà completo per l’avvio della stagione balneare. Tuttavia, non appena la strada sarà asfaltata, il transito sarà riaperto e i lavori continueranno sul marciapiede a ridosso della spiaggia».