Il pescarese Luigi La Morgia è il nuovo amministratore delegato di Whirlpool Italia.

Il 43enne di Pescara è stato nominato anche vice presidente operazioni industriali della regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) della multinazionale statunitense.

La Morgia lavora in Whirlpool dal 2010 in qualità di Operations Manager del sito industriale di Napoli, dove era responsabile della produzione, manutenzione e logistica, ha poi ricoperto da subito ruoli di crescente responsabilità. Nel 2011 è stato promosso a direttore del sito di Napoli e successivamente a direttore del sito di Poprad, in Slovacchia. Nel 2015 è stato poi nominato General Manager Dishwashing per il mercato Emea e nel 2016 General Manager Laundry Emea.

Sposato, padre di due figli e appassionato di triathlon, il nuovo a.d. di Whirlpool Italia avrà il compito di gestire le operazioni industriali e la logistica dei 14 stabilimenti presenti in sette Paesi nella regione Emea, che impiega circa 21 mila dipendenti e garantisce una presenza commerciale in 30 Paesi.

Prima di entrare in Whirlpool, La Morgia ha lavorato in Ducati Motor Holding, Merker e Fiat Powertrain Technologies. Ha conseguito una Laurea in Ingegneria meccanica all’Università di Bologna e un Mba alla Ie Business School di Madrid. A Pescara frequentò il liceo Scientifico Leonardo Da Vinci.

Al padre di Luigi, Bruno La Morgia è dedicata l'aula magna del'istituto professionale Di Marzio dove insegnò fino alla tragica e improvvisa morte che avvenne nel 1999: venne colto da un infarto mentre era in automobile.