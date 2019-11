Luci d’Artista a Pescara per il quarto anno

Quarta edizione delle Luci d’Artista, a Pescara, con accensione delle luminarie prevista venerdì 29 novembre, in anticipo rispetto alle passate edizioni: appuntamento alle ore 18 in piazza Salotto, in occasione del Black Friday.

Nel centro commerciale naturale sarà possibile ammirare luci ispirate al mare e paesaggi incantati con personaggi fatati. Inoltre, per la prima volta, verrà esposto un veliero da 26 metri per 7 di altezza. L’albero, invece, come da tradizione sarà acceso domenica 8 dicembre per l'Immacolata Concezione.

Così l’assessore comunale al Commercio, Turismo e Grandi Eventi, Alfredo Cremonese: