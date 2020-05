Il presidente dell’Urca ai cuochi: "Da questa catastrofe riemergeremo con più grinta"

Il presidente dell'Unione Regionale Cuochi Abruzzesi, Lorenzo Pace, ha scritto una lettera aperta a tutti gli associati dopo il primo giorno di apertura in fase 2. Ecco cosa afferma lo chef:

"Da questa catastrofe dobbiamo riemergere con una maggiore grinta. Diamo spazio a tutta la nostra linfa creativa attraverso proposte gastronomiche di alta qualità, per stimolare la voglia degli ospiti di tornare al ristorante. La semplicità non significa “cucina casalinga” ma, al contrario, eleganza nella presentazione, intensità di sapore attraverso le giuste tecniche di cottura e maggiore salubrità con una gestione pedissequa dei processi produttivi. In definitiva, una cucina fatta di ricerca, di tecnica e di scientificità". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questi mesi, ricorda Pace, la Federazione Italiana Cuochi e l’Unione Regionale Cuochi Abruzzesi non si sono mai fermati, continuando il loro lavoro con i corsi di formazione on line e con le video conferenze, ma anche costituendo il “Coordinamento delle Associazioni Ristorative Abruzzesi” per dimostrare coesione: "Uniti ce la faremo - conclude Pace - e daremo un nuovo impulso alla gastronomia abruzzese e grande vitalità alla nostra categoria. L’Urca è al vostro fianco, sempre".