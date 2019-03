Logistica e nuovi consumi, in Abruzzo è possibile? Workshop all'Aurum

Logistica e nuovi consumi: in Abruzzo è possibile? Come intrecciare domanda e offerta a vantaggio di utenti e imprenditoria giovanile. Questa la traccia che seguirà il workshop promosso a Pescara da Assopostale, Impaginato.it e iCarry il prossimo 26 marzo per fare luce sulle nuove frontiere della logistica che connette fisicamente ciò̀ che la rete connette in modo digitale.

Anche in un territorio morfologicamente difficile come quello abruzzese, è doveroso agevolare l’incontro tra domanda ed offerta nel settore del trasporto e della logistica al fine di soddisfare le esigenze della popolazione attraverso lo sviluppo di nuovi servizi e il conseguente rilancio dell’imprenditoria nelle sue forme più̀ innovative e giovanili. Il workshop, che registra il patrocinio di Giovani Imprenditori Confindustria Chieti Pescara e di Unione Interporti Riuniti, intende mettere l'accento sull’imprenditoria come argine attraverso il quale contenere lo spopolamento dei piccoli comuni, delle Aree Interne e della stessa Regione Abruzzo.

Un passaggio nevralgico per stimolare la connessione dei singoli territori con i grandi centri abitativi. E' la ragione per cui i due panel vedranno interventi di primo piano e tarati sulle singole prospettive. Il primo dal titolo “Che significa logistica 2.0: benefici e prospettive” sarà animato da Mosè Renzi, segretario generale Unione Interporti Riuniti, direttore generale interporto d’Abruzzo; e dal Professore ordinario di Economia Aziendale, Università̀ degli Studi G. D’Annunzio Andrea Ziruolo che si concentrerà sull'outsourcing nel processo di semplificazione della complessità̀ aziendale.

Il secondo sulle proposte per l'Abruzzo con:

Emanuel Bonanni (Assopostale) che toccherà il ruolo di Assopostale nell'evoluzione del mercato postale e della logistica;

Federico De Cesare, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Chieti Pescara, sull’imprenditoria in Abruzzo, esigenze, potenzialità̀ e innovazione;

Daniel Giovannetti e Gabriele Ferrieri che tratteranno il tema “iCarry e la scommessa sulle consegne dell'ultimo miglio”

Modera il direttore di Impaginato.it, Francesco De Palo.