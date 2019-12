Licenziamenti anche nel Pescarese per la Schlumberger: stato d'agitazione per i lavoratori

Dipendenti in stato d'agitazione anche nel Pescarese alla Schlumberger Spa, dopo che l'azienda ha annunciato una procedura di licenziamento collettivo. In tutto saranno 12 i lavoratori a perdere il posto, di cui 4 a Pescara, uno a Parma e 7 a Ravenna. Lo hanno fatto sapere i sindacati che attaccano l'azienda per le scelte che la multinazionale vuole attuare, negando qualsiasi ammortizzatore sociale ed azioni per diminuire i costi fissi e preservare i livelli d'occupazione attuali.

La protesta è partita da Ravenna, dove l'assemblea dei lavoratori assieme ai sindacati ha dichiarato lo stato d'agitazione chiedendo l'apertura di un tavolo di concertazione nazionale con i rappresentanti della società e le istituzioni competenti per trovare una soluzione..