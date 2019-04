Le Naiadi, l'appello di Contribuenti: "Tutelare i 130 bambini tesserati con la Sportlife"

Così Donato Fioriti, presidente dell'associazione consumatori Contribuenti Abruzzo e responsabile relazioni esterne della Cruc, in merito alla vicenda relativa alle piscine Le Naiadi.

"Oltre alle preoccupazioni per il proseguo delle attività sportive, per il pagamento degli stipendi degli istruttori - aggiunge Fioriti - desta ulteriore preoccupazione sapere anche che ci sono le gare federali a breve, in previsione per il 19 maggio".