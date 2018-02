Lavoro ed assistenza domestica: arriva il bando del Comune di Pescara

Scadrà l'8 febbraio prossimo il bando del Comune di Pescara che prevede un contributo economico per le donne che hanno necessità di conciliare lavoro ed assistenza nel nucleo familiare. Il bando, infatti, prevede un'erogazione di contributi tramite voucher e flessibilità in termini contrattuali per il lavoro tramite progetti pilota di sviluppo e potenziamento welfare.

Si tratta di contributi che agevoleranno le donne occupate e disoccupate, per le quali la cura di persone a carico rappresenta un fattore di impedimento all’ingresso nel mondo del lavoro o alla permanenza. Per quanto riguarda il welfare aziendale, potranno essere introdotte forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, come ad esempio lo smart working e il telelavoro, ma anche offerte di servizi per l’infanzia o buoni per attività educate integrative per gli alunni, attività di cura dei disabili e degli anziani. Possono partecipare al bando associazioni datoriali e associazioni di lavoratori; fondazioni, in particolare grant making; associazioni di promozione sociale; cooperative sociali; associazioni/federazioni di volontariato costituite in Reti per la conciliazione, governate e coordinate dagli Ambiti distrettuali sociali. L'importo massimo del progetto non potrà superare i 216mila euro.

Le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre l’8 febbraio al Comune di Pescara –Settore Politiche per il Cittadino e Programmazione Sociale – P.zza Italia, 1 – 65121 Pescara.

Per il bando: http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=119&IDbando=427&navOrigPage=119