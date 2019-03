Lavori in via Regina Elena, scattano il divieto di sosta e fermata [FOTO]

Tutto pronto in via Regina Elena a Pescara per l'avvio del primo lotto dei lavori di riqualificazione.

Il cantiere aprirà i battenti domani mattina, lunedì 18 marzo, e l'intervento avrà una durata di 120 giorni ovvero circa 4 mesi.

Come annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Natarelli, la nuova strada sarà caratterizzata da «marmo bianco, arredi e aiuole più ampie» e «sarà più bella, sicura e luminosa». Previsti lavori anche nel tratto di corso Umberto fino a piazza Primo Maggio.

I lavori partiranno dal tratto lato mare di via Regina Elena compreso tra via Mazzini e piazza Salotto. La via cambierà del tutto volto con il marmo bianco di Carrara (verranno usate le lastre in marmo bianco rimosse dalla facciata del tribunale), ci sarà più spazio per i tigli e i lecci presenti sulla via e un unico piano stradale che abbatterà davvero tutte le barriere architettoniche fino a oggi presenti sulla strada.

Per consentire il regolare svolgimento del cantiere, da domani, lunedì 18 marzo, sarà in vigore il divieto di sosta e fermata, ma non quello di transito che sarà consentito. I lavori saranno realizzati dalla Gi.Do.Gi. dell’Aquila.

«Uno dei problemi più grandi della via», evidenzia Natarelli, «le irregolarità dovute agli apparati radicali degli alberi presenti, verrà così affrontato e risolto in modo sostenibile con la creazione di aiuole più ampie sotto tigli e lecci, al posto degli angusti cassoni di cemento diventati un pericolo a causa delle condizioni in cui versano. Gli spazi verdi triplicheranno e la via diverrà un luogo aggregante, di incontro, di partecipazione e di shopping che con il marmo bianco trattato per la pavimentazione si riconnetterà anche architettonicamente con la Nave di Cascella, che finalmente approderà in città con questo prolungamento del marmo fino a piazza della Rinascita e vi si congiungerà con il suo carico di progetti ed energie di cui il Maestro Cascella l’ha fornita. È un progetto green, proprio perché liberiamo i tigli dai vasi che fino a oggi costringono le loro radici, trasformandosi in un pericolo per i pedoni e li ricolleghiamo a terra in modo che possano prendere acqua e le radici non si inarcheranno più».