Ripartiti i lavori del cantiere per la riqualificazione di via Pepe

Sono ripresi questa mattina, lunedì 18 marzo, i lavori del cantiere per la riqualificazione di via Pepe a Pescara.

Il tratto interessato è quello compreso tra la riviera sud e via D'Avalos dove migliorerà non solo la sicurezza e la fruibilità, ma anche l’estetica di questa strada.

Nelle ultime settimane non sono mancati disagi per residenti e commercianti, costretti a convivere con un cantiere aperto e con tutte le difficoltà legate a un accesso precario, se non impossibile, di locali e abitazioni.

«È stata indubbiamente utile l'accelerazione impressa dalle due sedute della commissione Lavori Pubblici di cui ho richiesto la convocazione», sottolinea il consigliere comunale Luigi Albore Mascia, «non potevano restare senza risposta le tante sollecitazioni di cittadini rimasti letteralmente prigionieri di lavori interrotti per ragioni puramente organizzative. La commissione è riuscita a coordinare i tecnici dell'Aca, quelli del Comune e a favorire anche l'erogazione di una prima tranche di pagamenti all'impresa».

Albore Mascia fa anche sapere che domani alle ore 11 la commissione Lavori Pubblici effettuerà un sopralluogo nel cantiere allo scopo di verificare necessità e praticabilità delle numerose proposte fatte dai cittadini, anche per consentire una rapida prosecuzione delle opere.