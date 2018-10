Lavori in via Ferrari, si parte l'11 ottobre: strada chiusa, orari e tratto interessato

Partiranno giovedì 11 ottobre e non domani come annunciato nei giorni scorsi i lavori in via Enzo Ferrari a Pescara.

Infatti l'intervento sulla strada adiacente la stazione centrale verrà avviato nella serata di giovedì alle ore 21 e il cantiere andrà avanti di notte fino alle 7 del giorno dopo.

Il primo tratto interessato dai lavori, che verranno effettuati giovedì e venerdì, sarà quello compreso tra via Pizzoferrato e via Aremogna.

Invece da lunedì a mercoledì della prossima settimana l'intervento proseguirà nel tratto di via Ferrari compreso tra via Aremogna e via Rigopiano.

Dal Comune fanno sapere che in caso di maltempo le giornate di lavoro potrebbero slittare.

Durante le ore di cantiere non sarà consentito il transito se non ai residenti, mentre tutto il traffico sarà dirottato su via Bassani Pavone, ovvero la strada che scorre dinanzi alla stazione, parallela a via Ferrari.

Il lavoro prevede la fresatura di tutto il manto stradale di via Ferrari, dall’altezza dell’incrocio con via Pizzoferrato (Istituto Acerbo) fino all’incrocio con via Rigopiano, nonché il successivo ripristino del tappetino di asfalto e la sistemazione dei pozzetti. In un secondo momento, invece, dopo circa dieci giorni, verrà ripristinata la segnaletica stradale.