Al via i lavori di ripristino del manto stradale su via Tasso, via Trilussa e via Fabrizi

Si terranno dal 7 al 12 settembre i lavori di ripristino del manto stradale affidati alla ditta CO.I.E.T. srl per conto di Enel su via Tasso, via Trilussa e via Fabrizi. I lavori seguono gli scavi eseguiti da Enel qualche mese fa e interesseranno un ripristino di una fascia di tre metri.

Per via Tasso si lavorerà dall’angolo con via Foscolo fino al civico 89

Per via Trilussa si andrà dal civico 3 al civico 43

Su via Nicola Fabrizi si lavorerà dal civico 128 al civico 140.

Durante le lavorazioni, che interesseranno queste strade per fasi, è previsto il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati della carreggiata, con l’apposizione di divieti di sosta a carico dell’impresa che eseguirà il ripristino.

Dichiara l'Assessore alla Manutenzione, Antonio Blasioli: