Blasioli: "I lavori in via Aterno slittano per un ritardo della ditta"

"Per un ritardo della ditta i lavori di via Aterno non inizieranno domani (24 luglio) ma comunque inizieranno in settimana. Per cui domani viabilità ordinaria. Ancora qualche ora di attesa!".

Lo ha annunciato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Blasioli.

I lavori di infrastrutturazione di via Aterno, nel tratto fra via Gizio (ponte della Libertà) e via Raiale e aree limitrofe (uscita asse attrezzato), per un importo di 800.000 euro, sono finanziati con fondi Terna per 761.174,72 euro, 38.825,28 sono fondi comunali. L'opera è inserita nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2018/2020.

"Si opererà - spiega Blasioli - dapprima per realizzare una nuova rete delle acque bianche che porterà giovamento a tutte le traverse della zona, per esempio a via Fiume Verde".

Previste nuova segnaletica orizzontale, demolizione dei marciapiedi deteriorati e realizzazione di scivoli per disabili. Saranno vietati transito e sosta nel tratto di via Aterno tra via Orfento e via San Luigi Orione. Ai residenti verrà assicurata accessibilità mediante apposite misure di sicurezza, corridoi di transitabilità pedonale e riaperture progressive della strada in relazione all'avanzamento dei lavori.