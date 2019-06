Completati i lavori su strade e scuole a Pianella

Sono stati avviati e completati nei giorni scorsi a Pianella i primi lavori finanziati dal ministero dell’Interno con la legge di bilancio 2019.

Il Comune ha eseguito lavori nella scuola primaria di Cerratina nonché nell’ex asilo Sabucchi di Pianella oltre le sistemazioni sulla viabilità presso il capoluogo e nelle frazioni.

Ultimamente sono stati inoltre portati a termine i lavori destinati ad alcune arterie stradali con la messa in sicurezza del piano viario e stesura dell’asfalto in contrada Fontanoli, via Fonte dei Frati, via del Meriggio e via Modena.

Significativo l’intervento sul principale asse di collegamento tra il capoluogo e la frazione di Castellana che ha visto il ripristino di uno smottamento che insisteva in loco da tantissimi anni, con la relativa riapertura dell’intera carreggiata nonché la pulizia delle cunette ed il rifacimento di alcuni tratti.

