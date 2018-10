Al via i lavori tra Strada Vecchia della Madonna e via Monte di Campli

Al via a marzo 2019 i lavori tra Strada Vecchia della Madonna e via Monte di Campli, in uno degli incroci più pericolosi della città: la Giunta Alessandrini ha dato l'ok all’adozione del Piano attuativo presentato dalla Prorec, che sarà a costo zero per il Comune.

Gli interventi previsti sono:

ampliamento e adeguamento della viabilità, compresa una rotatoria in betonella

parcheggio pubblico con 46 posti auto

parco tra via Monte di Campli e via Piana di Voltigno

sottoservizi (fogne, acquedotto e cavidotti)

segnaletica stradale

pubblica illuminazione

Verrà inoltre riqualificata e ripristinata la fermata dei mezzi pubblici. Non mancherà un percorso cilo-pedonale. Nell’area della sosta si entrerà da via Monte di Campli e si uscirà su Strada Vecchia della Madonna.