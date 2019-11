Strada provinciale 20 Cartiera-Pianella, lavori al via: durata 4 mesi

Tutto pronto per l'avvio dei lavori di rifacimento della strada provinciale 20-Cartiera nel territorio di Pianella.

Il cantiere, come fa sapere la Provincia di Pescara, avrà una durata complessiva di 120 giorni.

La strada rappresenta il collegamento strategico tra la costa e l'area vestina.

L'asse viario è rimasto chiuso per un anno dopo la frana del 2017. «A sbloccare le risorse», fa sapere il presidente Antonio Zaffiri, «500mila euro, è stata oggi la nuova governance regionale, grazie al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che tramite una variazione deliberata lo scorso 30 settembre, ha consentito l’erogazione di una prima rata pari al 25 per cento, utile per procedere alla progettazione esecutiva dell’opera e alla gara d’appalto. Per fine novembre ci sarà l’aggiudicazione e, meteo permettendo, l’apertura del cantiere».

«Parliamo di un’opera fondamentale per garantire il collegamento con l’area Pescara-Chieti», rimarca Zaffiri, «e oggi, nel merito, rispondiamo anche alle polemiche di chi, negli ultimi giorni, ha fatto emergere il mio interesse alla problematica da sindaco di Collecorvino e il mio presunto disinteresse odierno da presidente della Provincia. Alle chiacchiere noi rispondiamo con i fatti: quando due anni fa abbiamo sollevato la protesta era perché la precedente amministrazione provinciale, dopo la frana, ha chiuso la strada per un anno; la mia amministrazione l’ha riaperta istituendo un senso unico alternato con impianto semaforico, alimentato grazie alle risorse del Comune di Pianella, ovviamente una soluzione temporanea, ma che comunque ha tolto dall’isolamento un’intera cittadina e tutta la Valle Vestina e ha consentito il transito».