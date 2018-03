Riviera di Porta Nuova, consegnati i lavori e avviato il cantiere

Sono stati consegnati oggi i lavori del primo lotto della riqualificazione del lungomare sud alla presenza del vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli, del Consigliere Carlo Gaspari e del dirigente Giuliano Rossi per il Comune di Pescara e del titolare della ditta Facciolini per il Consorzio Coseam di Modena. Erano presenti inoltre l’architetto Giancarlo Laurenza e Giancarla Fabrizio e il tecnico Pietro Grosso.

“Un cantiere importantissimo perché riprende e porta avanti una riqualificazione che rende più vivibile e sostenibile un ulteriore tratto di riviera, dall’altezza del Teatro D’Annunzio verso piazza Le Laudi – afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli - Si opererà per 180 giorni all’intero restyling del lungomare, uniformando arredi e architetture al lavoro iniziato e giunto fino a via Pepe. Il primo lotto dei lavori è stato consegnato oggi e la ditta sta già approntando il cantiere. Lavorerà sulla viabilità lato mare e a fine maggio, per non intralciare la stagione balneare, si sposterà fronte teatro”.

Sparirà la strada che corre dinanzi ai Teatri D'Annunzio e Flaiano

Il Comune, per il momento, lascerà integra anche la strada che corre dinanzi ai Teatri (ma che a fine progetto sparirà) e la trasformerà per questa estate in parcheggio a spina di pesce, proprio per salvaguardare tutti i posti auto. A settembre, unitamente alla fase finale del primo lotto dei lavori, partirà anche il secondo lotto che arriverà fino a Piazza Le Laudi.

Con questo lavoro di 800.000 € si cercherà di riconnettere tra loro i due elementi naturali che sono la Riserva dannunziana e il lungomare. Si eliminerà la strada che corre dinanzi ai Teatri D’Annunzio e Flaiano per arrivare dalla Riserva direttamente al mare, attraverso un giardino retrodunale.