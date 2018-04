La riviera si rifà il look, al via lavori per quasi 2 milioni di euro

Restyling della riviera di Pescara. I lavori al via il 23 aprile. A presentare il nuovo look è stato il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, insieme al vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Blasioli, i responsabili di Tua e il dirigente del Settore Lavori Pubblici Giuliano Rossi.

"Questi lavori - ha detto il primo cittadino - rappresentano un'operazione a lungo attesa dalla città, che offriranno un salotto di casa, lungo la riviera, tra strade, marciapiedi e pista ciclabile, di altissimo livello".

In particolare gli imminenti lavori riguardano il risanamento e la messa in sicurezza della sede stradale della riviera Nord, con interventi per 800mila euro, e il completamento dei lavori, relativi al cantiere anti-allagamento della riviera sud, sul quale è stato complessivamente investito circa un milione di euro.

Sulla riviera nord, dove si agirà dalla Madonnina fino alla rotonda Paolucci, i lotti saranno cinque e prevedono un risanamento della strada con scavi fino a circa 30 centimetri di profondità.