Porto, avviati i lavori di messa in sicurezza per il mercatino del pesce

Iniziati nella zona del porto di Pescara i lavori di messa in sicurezza per il mercatino del pesce cosiddetto Miglio Zero.

Il progetto, ideato dal consigliere comunale Riccardo Padovano, è stato finanziato con fondi dell'Unione Europea.

Il progetto ha l'obiettivo di dare lustro alle banchine portuali degne della storia dei pescatori.

Saranno installate nella zona portuale, lato nord, delle casette in legno per la vendita del pesce, con una vendita a miglio zero dal pescatore ai consumatori e poi la sera il pesce rimasto invenduto si potrà gustare come frittura di paranze venduta.