20 milioni di euro per realizzare un ponte tra Manoppello Scalo e Rosciano

Sorgerà tra Manoppello Scalo e Rosciano un ponte strategico per la viabilità. Oggi a Pescara, in Regione, si è tenuto il tavolo di lavoro per l'esame del progetto del ponte a servizio delle aree industriali, dell'interporto e del casello autostradale di Manoppello.

Si è trattato di una riunione di raccordo tra gli Enti coinvolti propedeutica sia all'avvio delle procedure amministrative previste sia all'individuazione delle risorse necessarie per realizzare l'intervento infrastrutturale. Risorse che dovrebbero aggirarsi sui 20 milioni di euro.