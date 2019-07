Nuova pista ciclabile dal ponte d'Annunzio a via De Gasperi, al via i lavori

Lavori in corso a Pescara tra il ponte d'Annunzio e la rotatoria del Rampigna per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile che si ricollegherà con quella di via De Gasperi.

Il tracciato riservato alle bici passerà sul lato monti di lato al tracciato ferroviario.

Come spiega l'ex assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Blasioli, la nuova pista ciclabile sarà sopraelevata e passerà di fianco al tracciato ferroviario per ricongiungersi con quella di via De Gasperi.