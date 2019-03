Montesilvano si rifà il trucco con 16 milioni di euro, ecco come verranno investiti i soldi

Molto è stato fatto, qualcosa è in cantiere, il resto è già in progetto. L'elenco delle opere pubbliche che l'amministrazione di Montesilvano intende realizzare è stato presentato ufficialmente con dovizia di particolari, specialmente quelli riguardanti l'aspetto economico degli investimenti. Verranno utilizzati complessivamente quasi 16 milioni di euro per lavori di rivalorizzazione e di ammodernamento.

Più della metà di questa cifra servirà per la sostituzione delle lampade di illuminazione pubblica. La nuova luce a led consentirà un efficientamento energetico notevole e i 9 milioni utilizzati verranno ammortizzati nel tempo grazie al risparmio garantito. Previsti anche interventi sulle scuole cittadine, a completamento di un'operazione di sicurezza già avviata.

Confermata anche la notizia della riqualificazione del vecchio mercato coperto nell'area ex Fea, pronto a riaprire i battenti e a rilanciare il commercio al dettaglio. Verranno risistemate diverse strade cittadine.

Le principali sono via Lazio, via Roma, via Spagna, viale Abruzzo e via Strasburgo, oltre a piazza Calabresi a Montesilvano Colle. Il piano anti allagamento, già avviato su via Piemonte, via Maremma e via Emilia, comprese traverse, toccherà anche via Cairoli e via D'Agnese.

Ormai imminenti le inaugurazioni del nuovo distretto sanitario, della scuola in via Almirante e dell'arteria stradale parallela a via Verrotti. Per quanto concerne gli impianti sportivi, lavori all'antistadio di via Senna, con la realizzazione della pista di aletica, e la nascita di campi di street basket nei parchi pubblici.