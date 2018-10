Lavori di manutenzione ai Colli, in arrivo 500.000 euro

Continuano gli interventi di manutenzione delle strade voluti dal Comune di Pescara.

Mentre si continua a lavorare sul rifacimento della pavimentazione dismessa di Corso Umberto, la scorsa settimana la giunta Alessandrini ha approvato un progetto importante dell’importo di 500.000 euro e che riguarda la manutenzione di via Colle San Donato, via Colle Innamorati, via Arapietra e Strada Vicinale San Michele, nell’ottica di toccare tutto il territorio cittadino.

Non solo il centro, dunque, ma anche e soprattutto le aree periferiche.

Per arrivare a questi cantieri, poiché si tratta di devoluzione di risorse provenienti da vecchi mutui, occorrerà fare un passaggio in consiglio comunale prima della gara. Tutto, comunque, dovrebbe essere pronto per gennaio 2019.